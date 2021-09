Telliskivi loomelinnakus algab Euroopa džässi suursündmus

Kolmapäeval algab Tallinnas Telliskivi loomelinnakus European Jazz Conference 2021 pealkirjaga "Shapes of Jazz to Come". Rahvusvahelise sündmuse avakontserdil Niguliste muuseumis kõlab Maria Fausti "Maarja missa" autori ansambli ja Collegium Musicale esitluses.

European Jazz Conference toob Eestisse ligi 250 džässmuusika korraldajat, ajakirjanikku ning agentuuride ja plaadifirmade esindajat kokku 34 riigist.

Esindatud on maailma mainekamad džässiajakirjad ja -platvormid nagu Downbeat, All About Jazz, JazzTimes, JazzThetik jne. Konverentsi mitmekülgne kontserdiprogramm tutvustab Eesti džässmuusikuid ning piiratud kogus pileteid on müügil ka Eesti muusikasõpradele.



Konverents on iga-aastane suursündmus, mida Tallinn võõrustas ka kümme aastat tagasi Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi raames. "Kui 2011. aastal Eestis toimunud kohtumisel oli delegaate ligi sada, siis nüüd on neid üle poole rohkem. Kuna eelmisel aastal jäi Sofiasse planeeritud konverents ära, siis on osalejatel soov Tallinna aastakonverentsile tulla väga suur. Džässi suurürituse toimumine Tallinnas on tunnustus meie heale tööle ja enim rõõmustame selle üle, et Eesti džässmuusikud on end rahvusvaheliselt tõestanud," märkis Eesti Jazzliidu rahvusvaheliste suhete juht ja konverentsi üks korraldajaid Jaak Sooäär.



Konverentsi raames toimub Vabal Laval ja Fotografiska Tallinnas Eesti artiste tutvustav muusikaprogramm 11 ansambli osavõtul ning lisaks ka seitse hilisõhtust fringe-kontserti klubis Philly Joe's, Fotografiska Tallinnas, Erinevate Tubade Klubis ja Sveta Baaris.

Konverentsi avab 15. septembril Niguliste kirikus Maria Fausti "Maarja missa". Showcase-programmis esinevad Kadri Voorand in duo with Mihkel Mälgand, Kristjan Randalu, Estonian Voices, The Free Musketeers, Sooäär-Yaralyan-Ounaskari, Joel Remmel Trio & Aleksander Paal, Peedu Kass Momentum, Tormis Quartet, UMA, Ramuel Tafenau Quintet, Karja-Renard-Wandinger ja Susanna Aleksandra Quartet. Fringe-programmis rõõmustavad jazzisõpru Tanel Ruben Quintet feat. Kadri Voorand & Kristjan Randalu, Rita Ray, Lexsoul Dancemachine, Tobias Tammearu Trio, Argo Vals, ImproVoc ja Titoks.

Europe Jazz Conference on osa Tallinna UNESCO muusikalinnaks kandideerimise programmist.