Maakri torni fuajees näeb Edgar Viiese skulptuure, graafikat ja joonistusi

Sõjajärgse modernismi klassiku Edgar Viiese loomingust tunneb avalikkus enim tema suuri skulptuure, näiteks Merineitsi Tallinnas Viru keskuse kõrval või Johann Köhleri skulptuur Viljandis. Hoopis vähem on nähtud Viiese joonistusi ning väikesi skulptuure. Väljapaneku tähtteos on Möbiuse lehte meenutav alumiiniumist Ruumiline kujund, mille teine ekspemplar on Kumu kollektsioonis. Üks põnevama looga teos on näiteks Vabadussammas, mis sündis ajal, mil kunstnik töötas tagasitõmbununa pärast seda, kui oli käinud Moskvas ja avaldanud soovi Nõukogude liidust lahkuda.

"Sel ajal ta tegi mitmed puuskulptuurid. Aastal 1970, vähem kui aasta pärast Moskvas käiku ta tegi skulptuuri, millele pani nimeks "Pesukuivataja", aga ta värvis selle süsimustaks. Teised olid kõik värvimata, naturaalse puu tooni ja siis palju aastaid hiljem ta tegi sellest pronksist koopia," rääkis näituse korraldaja Pekka Erelt. "See oli 1989, kui puhusid juba uued tuuled ja ta nimetas selle "Vabadussambaks" ja ta on öelnud, et tema skulptuurides on filosoofilis-religioosset allteksti."

Edgar Viiese loomingu näitus on üleval Tallinnas, Maakri torni fuajees kuni jõuludeni.