Otse: Jaan Valsinerile pühendatud teadussümpoosion "Muutuste mõtestamine"

Professor Valsineri teadustöö keskmes on inimvaimu ja kultuuri seosed ning inimeste komplekssetes märgisüsteemides toimuvate muutuste mõistmine. Tema kultuuripsühholoogiline lähenemine – uus suund ühelt poolt sotsiaal- ja arengupsühholoogia ning teiselt poolt kultuuriantropoloogia teede ristumispunktis – on katse luua üldist sotsiaalteadust, mis hõlmaks ka inimese püüdu muuta maailma.

Tänavu juunis tähistas Jaan Valsiner 70. sünnipäeva ning sel puhul korraldati Tallinna ülikoolis juubelinädal, mille raames avati näitus "Märka märke meie ümber!" ja esitleti Valsineri teose "Teejuht kultuuripsühholoogiasse" värsket eestindust. Juubelinädala lõpetab teadussümpoosion.

Kava:

10:15 – 10:30 Sümpoosioni avamine

10:30 – 10:45 Videotervitused

10:45 – 12:15 Paneelarutelu 1: Kultuurimuutused: kuidas mõista kultuurilise tähendusloome dünaamikat?

Paneelarutelu eesmärk on arutada selle üle, kuidas sünnib uus kultuuris, kuidas mõista ja mudeldada kultuurimuutusi ja -dünaamikat. Arutluse lähtekoht on arusaam, et muutuste ja määramatusega kultuuris paremini toimetulek eeldab kultuuri ennustamatute mehhanismide ja kultuuri realiseerimata potentsiaalsuste paremat mõistmist. Paneelis püüame mõtestada ja kontseptualiseerida kultuurilise tähendusloome dünaamikat, st ennustamatuid, katkestuslikke, muteeruvaid ja plahvatuslikke protsesse mitme eri distsipliini vaatenurgast, hõlmates nii humanitaar- kui ka sotsiaalteaduslikke vaatenurki.

Panelistid:

Marek Tamm (moderaator)

Kalevi Kull

Katrin Kullasepp

Rein Raud

Peeter Selg

Jaan Valsiner

12:15 – 13:15 Lõuna

13:15 – 13:30 Videotervitused

13:30 – 15:00 Paneelarutelu 2: Inimvaimu muutused: mis toimub vanast uue saamise vahepeal ja miks see on oluline?

Paneelarutelu keskseks küsimuseks on inimese käitumise aluseks olevate vaimumehhanismide arengu mõistmine. Arengu olemuseks on olemasolevast uudse asja või nähtuse tekkimise protsess, arengut ei saa mõista uurides vaid arenguprotsessi alguse ja lõpu seisundeid. Enne arengu enda mõistmist on tarvis vastata küsimusele, kas arengut, uudse tekkimise protsessi peab üldse mõistma. Paljud inimvaimu uurivad valdkonnad on saanud toime ka selleta, arengut, uudse tekkimist ei peeta oluliseks teemaks. Taustaks on ka küsimus, millise ülesehitusega teadmist üldse pidada mõistmiseks. Erinevad epistemoloogiad on aluseks hoopis erinevatele arengu määratlustele ja erinevatele arusaamadele arengu mõistmise tähtsusest.

Panelistid:

Aaro Toomela (moderaator)

Mati Heidmets

Mariann Märtsin

Mare Pork

Raivo Vetik

Jaan Valsiner

15:00 – 15:15 Videotervitused

15:15 – 15:30 Päeva kokkuvõte

15:30 – 16:00 Jaan Valsineri raamatu "Teejuht kultuuripsühholoogiasse" esitlus

16:00 TLÜ rektori tervitus