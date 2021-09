Best of BFM galal selguvad parimad tudengifilmid

24. septembril toimub Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis Best of BFM gala, kus pärjatakse audiovisuaalkunsti üliõpilastööde autoreid.

Võistlustulle lähevad Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFMi) bakalaureuse- ja magistritudengite valminud lühimängufilmid, dokumentaalfilmid ja teised audiovisuaalsed tööd. Linastuvaid teoseid hindab sõltumatu ja valdkonna ekspertidest koosnev Best of BFMi žürii.

"Mul on hea meel, et tasapisi, aga kindlalt täitub meie eesmärk igal aastal lava pakkuda veelgi rohkemate erialade andekate tudengite loomingule," rääkis BFMi direktor Birgit Vilgats.



Ka tänavune Best of BFMi peakorraldaja Lennart Mathias Männik tõi välja, et taolise sündmuse meeskonda kuulumine on loomega tegelevatele üliõpilastele tähtis kogemus. "On oluline, et meie maja muusika, koreograafia ja teleproduktsiooni tudengid saavad peale pikka pausi väljundi, mida gala korraldamine pakub," sõnas ta. Gala õhtujuhid on nüüdismeedia magistriõppe eriala tudengid Mikk Mäe ja Mariel Korjus.

Best of BFM on toimunud alates 2012. aastast, mil kinos Artis toimus esimene filmikooli auhindade jagamine.