Pildid: Maarja Nuut esitles Sveta baaris uut albumit

Nii rahvusvahelist kui kohalikku muusikamaailma võlunud "Hinged" albumi esitluseks on Maarja üles ehitanud uue kava modulaarsüntesaatoritega. Spontaansetest katsetustest sündinud albumi taasesitamine on pakkunud paraja väljakutse.

"Kontserdikava ettevalmistamine on olnud üks suur-suur nuputamine," sõnas Nuut enne esitluskontserti. "Minu jaoks on oluline vahetus ja värskus ning ma ei soovi kontserdile minna lihtsalt backtrack'e maha mängima. Lisaks on need modularid teinekord üsna ettearvamatud."