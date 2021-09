Kumu dokumentaal tutvustab videokunsti pioneere Steina ja Woody Vasulkat

Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide linastub 22. septembril dokfilm "Vasulka efekt" ("The Vasulka Effect") videokunsti pioneeridest Steina ja Woody Vasulkast, kelle elu ja loomingut tutvustab Islandi režissööri Hrafnhildur Gunnarsdottir.

1960. aastad olid New Yorgi kunstielus revolutsioonilised – uut moodsat kunstiliiki, mille keskmes seisid makid, masinad, kaamerad ja süntesaatorid, asusid leiutama ka Tšehhoslovakkiast emigreerunud Vasulkad. Nad eksperimenteerisid videoga, asutasid legendaarse interdistsiplinaarse etenduspaiga The Kitchen ja töötasid koos selliste oma ala suurkujudega nagu Andy Warhol, Philip Glass ja Laurie Anderson. Steina Vasulka töid on mitmel puhul eksponeeritud ka Eestis.

22. septembril Kumu auditooriumis linastuva filmi juhatab sisse kunstnik, kunstikriitik ja õppejõud Raivo Kelomees.