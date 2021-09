Hea Sõna auhinna pälvis loodusajakirjanik ja kirjanik Kristel Vilbaste

Kristel on käinud oma vanaisa, legendaarse loodusteadlase Gustav Vilbaste jälgedes, kelle nimelise pingi juures Kadrioru ülemises lilleaias toimubki auhinna üleandmine pööripäeval, 22. septembril kell 15. Auhinnaks on Leonhard Lapini teos "Hea Sõna".

Eesti naistoimetaja ühenduse Hea Sõna auhinnaga tunnustatakse nii sisult kui vormilt hea, täpse ja südamest tuleva sõnaga silma paistnud ajakirjanikku. Tartu Ülikooli bioloogi-geneetiku haridusega Kristel Vilbaste on 30 aastat olnud väga viljakas ja professionaalne ajakirjanik, samuti on ta kirjutanud stsenaariume ja kirjutanud, koostanud ja toimetanud üle 15 peamiselt loodusteemalise raamatu.

"Ma pean oma eluülesandeks võtta alati sõna looduse kaitsel. Vahel on need sõnavõtud üliemotsionaalsed, aga loodus ongi nii eriline ja ma tunnen, et need sõnad ei tule minult endalt, vaid puudelt, metsalt, huntidelt ja kotkastelt, kõigilt, kes vajavad abi ja kaitset inimeste rahaahnuse eest. Ma olen ainult sõnumitooja," ütleb Kristel Vilbaste.

Hea Sõna auhinna varasemad laureaadid on Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja, Kaja Kärner, Tiina Jaakson, Gaute Kivistik, Piret Kriivan, Toivo Tänavsuu, Rainer Kerge, Rain Kooli, Joonas Hellerma ja Eve Rohtla.