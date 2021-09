Liivi Soova Anu Raua keskusest: selline koht lihtsalt peab Eestis olema

"Räägitakse, et kõigil on stress ja kiire, aga kui võtta kinda kudumine käsile, siis pole kiiret kuskile. Jõuludeni on aega, saab kindad valmis kootud. Rahulik silmast silma tõstmine ja mõtlemine ka selle inimese peale, kellele seda kinnast teed - see on mediteerimine, ilus rahulik olemine ja elamine," rääkis tekstiilikunstnik ja akadeemik Anu Raud Vikerraadio saates "Huvitaja".

Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu taasasutamisest saab järgmisel veebruaril saab 30 aastat. Üks liidu taasasutajatest Liivi Soova nendib, et see on olnud väga pikk ja muutusterohke aeg. "On tore tundmine, et tohutult palju on noori inimesi, kes tollal alustasid ja on jäänud alles. Nad on oma kohta vahetanud, aga käsitöö juurde jäänud," rõõmustas ta. "See on mingi mõju ja jõud, mis on su sees, mis ei lase sellest lahti. Lisks on palju juurde tulnud teadjaid inimesi, õpetajaid suure tähega."

"Üks hästi oluline asi käsitöö juures on see, et kui on väga ilus käsitsi tehtud asi, siis ega seda kergelt ära ei viska. Kui ei visata nii palju asju ära, siis seda kauem peab meie maailm vastu," rääkis Raud. "Et oleks rohkem püsiväärtusi ja kauakestvaid asju, mitte ainult kirstus, aga ka meie ümber, et me ostaksime ja teeksimegi hea asja ja kannaksime seda kaua ja prügimäed meie kõrval oleks kordades väiksemad."

"Käsitööd saame toetada sellega, et mõtleme tegudele, mida Anu on teinud, vaatame iseenda ümber. Läheme käsitöö juurde läbi enda juurte, mõtleme enda eelkäijatele, mõtleme paikadele, kus on meie juured," ütles Soova. "Muidugi see konkreetne koht, kuhu kõik võivad minna, see tõesti võiks olla seal Anu juures. Seal on Viljandi kool lähedal, seal on keskkond olemas."

Anu Raual on selge nägemus, milline keskuse kontseptsioon täpsemalt võiks olla. "Minu nägemus on niisugune, et seal oleks komponendid - vana Heimtali kool on muuseum, kõrval on seltsimaja, kus omal ajal minu isa ja vanaisa sümfooniaorkestris mängisid, siis tuleb vallamaja, mille oleme saanud korda tehtud, mis toimib õpilastele öömajana praktikate ajal," selgitas Raud. "Olen tihti öelnud, et kes armastab, see pärib. Need, kes oskavad seda väärtustda ja toetavad, need kõik võivad seda pärida, seal jalutada ja vaadata ilusat kunsti."

Liivi Soova sõnul on Anu Raua keskust vaja kõigile. "Me usume sellesse, mida Anu on teinud ja ta on teinud tohutult palju. Sageli tunnetad, et ta on väga üksinda. Meie kohus on mõelda, kuidas saaksime talle toeks olla," rõhutas Soova. "Anu kodu ja seda paika ei ole vaja mitte ainult talle ja tema väga lähedastele, vaid seda on vaja meile kõigile. Koolidele, õpilastele, inimestele, selline koht lihtsalt peab Eestis olema. Mina isiklikult arvan, et Anu on nii palju selleks teinud, et tulevad need õiged inimesed ja ma olen sügavalt veendunud, et see, mida Anu teinud on, jääb alles ja leiame need teed, kuidas seda toetada."