Oktoobri alguses toimub Tartus Põhja- ja Baltimaade kogukonnateatri konverents

Konverents toimub kogukonnaprojekti "Läbi linna" algatusena, mis sai alguse 2021. aasta hiliskevadel, mil etendus ka Tartus Karlovas Jaanika Tammaru rännaklavastus "Läbi linna: Karlova".

Konverentsi esimesel päeval on fookuses arutelud: kogukonnateatri mõistesse teeb sissejuhatuse teatriteadlane Madli Pesti, sõna saab "Läbi linna" projekti ideeline eestvedaja Jaanika Tammaru, veebiettekande peab Paide teatri lavastaja Jan Teevet. Rahvusvahelist mõõdet lisavad konverentsi esimesel päeval loovprodutsent Ieva Niedre (Läti), kunstnik ja näitleja Denisas Kolomyckis (Leedu), etenduskunstnikud Anni Pelikka ja Evelina Heinonen (Soome) ning Taanist Odin teatri lavastaja Kai Bredholt.

Teine päev on töötubade päralt, mis toimuvad nii eesti kui ka inglise keeles. Töötube viivad läbi psühhodraama õppejõud Aivar Simmermann Eestist, Eveliina Heinonen ja Anni Pelikka Soomest, Ieva Niedre ja lavastaja Edgars Nikalsons Lätist, Denisas Kolomyckis ja Kai Bredholt.

Festivali kolmas päev, 3. oktoober, on praktika päev, kus minnakse koos ühisele retkele Supilinna, rännak algab Kalevi tänavalt Tartu Loomemajanduskeskuse eest. Konverents lõpeb "Banketiga luulele ja laulule" Supilinna kiigeplatsil.

"Isegi, kui tead, et leiutad jalgratast, on hea kutsuda teised leiutajad oma nippe jagama. Eriti teatrivaldkonnas. Selle konverentsi kokkukutsumise eesmärk ongi väga isekas: kutsuda targad inimesed kokku oma kogemusi jagama, need oskused ja mõtted jäävad Eestisse ning ehk rakenduvad "Läbi linna" projektides. Küllap pakume kaugetele külalistele ka midagi vastu," kommenteerib konverentsi vajalikkust kogukonnaprojekti "Läbi linna" ideeline eestvedaja Jaanika Tammaru.

Konverents ning töötoad on tasuta, kuid eelregistreerimisega aadressil labilinna@gmail.com. Töötubades on kohti piiratud arv.

Konverentsi täpse ajakava leiab "Läbi linna" kodulehelt.