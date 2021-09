Pärnu linnagaleriis avati Balti riikide kunstniku ühisnäitus

Pärnu linnagaleriis avati kolme Balti riigi kunstnike ühisnäitus "B3, the best". Osalevad kunstnikud Šiauliaist, Jelgavast ja Pärnust. Need on kolm sõpruslinna juba Nõukogude Liidu ajast.

Näitusel on pikad traditsioonid. Aga esimene ühisnäitus ei toimunud siiski mitte Nõyukogude Liidu ajal, vaid 1999. aastal Jelgavas ja nii on see ühes kolmest linnast igal aastal toimunud. Korraldajale tulevad teised linnad külla, tutvustatades oma riigi ja linna kunstnikke. Sel aastal on Pärnu kord Läti ja Leedu kunstnikke võõrustada.

"Kui tuli taasiseseisvumine, siis kõik tormasid Lääne poole, küll Skandinaaviasse, Saksamaale, kuhu iganes. Aga siis ühel hetkel sai see ring täis ja tuli see väga hea idee, tegelikult küll lätlaste poolt, et võiksime omavahel need oma vanad head nõukaaegsed sõprussuhted taastada ja hakata ühiseid näituseid tegema. See oli väga hea idee ja on jätkusuutlik tänaseni," rääkis Pärnu linnagalerii juhataja Alar Raudoja "Aktuaalsele kaamerale".

Jelgavast on palju väga huvitavat keraamikat, sest kunagi asus seal Läti kuulus keraamikatehas. Nii on näitusel väljas skulptuure ja figuraalseid kompositsioone, mida Eestis kuigi tihti ei näe. Aga Leedu kunstnik Virginijus Kinčinaitis on välja pannud oma mobiiltelefoniga pildistatud fotod ja Zivilė Spudytė-Blede oma graafika.

"See sõprus on olnud nii pikk, et me juba ei loe kui mitu aastat. Me juba tunneme end nagu kodus," rääkis Leedu kunstnik Virginijus Kincinaitis. "Meil on väga meeldiv näidata siin oma kunsti, sest me ju teame, et Pärnus on väga palju häid fotograafe, palju head kunsti. Nii et me natuke põeme, kas tase on ikka selline."