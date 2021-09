Kaheksa kunstniku ühistööna etendub kontsertetendus "Imelik peegel"

"Mulle mõjuvad teoreetilise füüsika ja bioloogiaalased populaarteaduslikud käsitlused nagu moodsad muinasjutud. Need viivad mind maailma, millesse ma küll kuulun, aga mis on mulle ometi uskumatuseni üllatuslik, täis imelisi saladusi," kommenteeris Jan Kaus. "Seetõttu võtsime oma etenduse aluseks just muinasjutu, Juhan Kunderi pööraseid süžeekäike tulvil "Imeliku peegli". Meie muganduses läheb muinasjutu kangelane, noor prints, reisima ajas ja ruumis, aines ja laines, lõplikkuses ja lõpmatuses – kusjuures see lõpmatus võib osutuda igavesti suureks, aga ka igavesti väikeseks."

"Imelik peegli" autor(kond) on paari aasta taguse lavastusega "Stiiliharjutusted" tähelepanu köitnud kooslus Alla Puugovitsa koosseisus Jan Kaus, Eva Koldits, Indrek Koff ja Toomas Täht, lisaks stilist Kairi Mändla. Nendega on liitunud nüüd helikunstnikud Hendrik Kaljujärv ja Mingo Rajandi ning visuaalkunstnik Andres "Tencu" Tenusaar. Lisaks üllatusesineja otse sündmuste keskelt.

Etendused toimuvad 24.09 (esietendus), 25.09 ja 26.09 Sakala 3 proovisaalis.