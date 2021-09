Filmi püsirahastus kasvab tuleval aastal kahe miljoni euro võrra

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas valitsuse pressikonverentsil, et järgmise aasta riigieelarvest kindlustatakse Eesti filmile 2 miljonit euro võrra suurem püsirahastus. "See on sektorile kindlasti tähtis."

Pentus-Rosimannuse sõnul on filmindus üks neid valdkondi, mis on seni selgelt liiga vähest tähelepanu saanud. "Tulevikus peaks olema välditav olukord, kus sektor avastab järsku, et rahastus on kadunud, seega lisanduv 2 miljonit eurot püsirahastus."