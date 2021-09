Sepp filmirahastusest: see on pigem klaas-pooltäis-olukord

Sepp rõhutas, et olukord, kus filmi püsirahastus kasvas oodatava kolme miljoni asemel vaid kaks miljonit eurot, on ikkagi pigem positiivne. "Meie jaoks on see pigem klaas-pooltäis-, mitte klaas-pooltühi-lahendus," kinnitas ta ja lisas, et eks töö peabki pidevalt jätkuma. "Nüüd on järgmine aasta ka, mille eest võidelda."

Ühe miljoni euro võrra vähenev filmirahastus ei tähenda tema sõnul ikkagi seda, et meeletult projekte jääks selle tõttu tegemata. "Kindlasti saab vähem projekte käiku lasta, kui oleks saanud kolm miljoni euro eest, aga nii suurt kukkumist, kui kardeti, ei tule, me vaatame seda ikkagi positiivse külje pealt."

"Kõige halvem asi on see, et me nii väikese etteteatamisajaga saame teada, milline on järgmise aasta eelarve, see on planeerimisel suur probleem," tõdes Sepp ja kinnitas, et lisanduva filmirahastuse täpsem jaotus Eesti Filmi Instituudis on alles selgumas.