USA rokkbänd Eagles of Death Metal annab Tallinnas kontserdi.

"Rokkar peab saama välja rokkima," rääkis bändi solist ja ninamees Jesse Hughes. "Mul on tunne, nagu me oleksime aastaid luku taga olnud ja ma olen valmis välja rabelema. Vaata ette, Euroopa, Eagles of Death Metal on valmis!" Kuus nädalat kontserte viib bändi pea 20 riiki üle Euroopa.

Lisaks avaldas bänd esmaspäeval, et 19. novembril näeb ilmavalgust kuue looga EP "Eagles of Death Metal Presents A Boots Electric Christmas". Album ilmub nii digitaalselt kui ka CD-l.

Uuel albumil paneb Jesse Hughes oma elektriseeritud templi klassikalistele jõululauludele. Uue kuue saavad laulud "God Rest Ye Merry Gentlemen", "Put A Little Love In Your Heart", "O Holy Night", "Little Drummer Boy" ja "Little Town Of Bethlehem".

"Lihtsalt mõned laulud, et jõulude ajal südameid soojendada. Ma loodan, et need meeldivad teile," sõnas Hughes.

Eagles of Death Metali asutasid 1998. aastal Jesse Hughes ja Josh Homme. Bändi tuurikoosseisu kuulub lisaks Hughes'ile Josh Jove, Eden Galindo, Jennie Vee ja Jorma Vik. Homme esineb koos Eagles of Death Metaliga harva, kuna on eelkõige pühendunud oma teisele bändile, Queens of the Stone Age'ile.