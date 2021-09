Endla teatri galeriis avatakse näitus "Õpetlikud muusad"

Kuivõrd mõtlevad õpilased, lapsevanemad või isegi kolleegid, et neile teada ja armas õpetajale pole nende pedagoogiamet sugugi ainuke roll, vaid lisaks sellele on kunstiõpetaja ka kunstnik? Kuivõrd me oleme kursis kunstiõpetajate loominguga?

Astudes kunstiõpetaja kui kunstniku hingemaailma, võime enda jaoks avastada täiesti teise inimese ja täiesti uue inspiratsiooniallika.

Pärnu Kunstide Kooli õpetajate kunstinäitus "Õpetlikud muusad" eksponeerib õpetajate töid, kes on lastele õpetajad, juhendajad, kaasteelised kunstis aga ennekõike mentorid ja muusad; kes saavad inspireerida oma õpilasi läbi väga isikliku loomingu.