Fotomuuseumi dokumentaalfoto aasta loengusarja esimene kõneleja on Stanislav Moškov

Juba kolmandat aastat on Fotomuuseum keskendunud oma programmi koostades konkreetsele teemale või tehnikale fotograafias. Nii oli 2019. aastal fookuses arhitektuurifotograafia ja 2020. aastal portreefotograafia.

Loengusarja lektorid on väga erineva taustaga tegijad – Stanislav Moškov ja Dmitri Kotjuh esindavad pressifotograafia suunaga dokumentalistikat, Maria Kapajeva ja Triin Kerge kontseptuaalset lähenemist, Annela Samuel loopõhist fotojutustust. Ajaloolist vaadet Eesti dokumentaalfotole pakuvad aga Ago Ruusi ja Tõnis Liibeki loengud.

Neljapäeval, 30. septembril astub esimeses loengus huviliste ette tunnustatud pressifotograaf Stanislav Moškov. Moškov on lõpetanud Tallinna Polütehnikumi fotograafia eriala. Nii kooli ajal kui kohe pärast lõpetamist hakkas töötama meedias pressifotograafina – nädalalehes Denj za Dnjom, ajalehes Vesti Nedeli, kirjastuses Presshouse, ajalehes Pealinn kultuurirubriigile jne. Nüüdseks on tal täitunud pea 10 aastat Õhtulehes, kus on ilmunud tema mitmed süvitsi minevad fotolood ning südamega fotoentusiastina peab väljaande juures ka foto-podcast'i.

Fotomuuseumis tutvustab Moškov oma tunnustust kogunud fotoprojekte Tallinna hipodroomist, Estonia teatri balletitantsijaist karantiinis ja rahvusvahelist suurprojekti "CCCP", kus Eestit esindades lõi fotoloo Kohtla-Järve noormehest, kes sündinud samal aastal, kui lagunes Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit.

Ülejäänud loengute sisu ja ajakava leiab Fotomuuseumi kodulehelt.