ETV2 inimõiguste kuu avab lugusid kesk kriise

"Valgevene. Algus" ("Białoruś. Początek", Poola 2021)

Kaader filmist "Valgevene. Algus" ("Białoruś. Początek", Poola 2021). Autor/allikas: pressimaterjalid

Režissöör Dzmitry Dziadok

5. oktoobril kell 21.30

Svjatlana Tsihhanovskaja on tuntud poliitik, vaba Valgevene sümbol. Filmis jälgitakse tema poliitilist karjääri sellest hetkest, kui ta registreeris end presidendikandidaadiks kuni sunnitud pagenduseni Leedus. Svjatlana teeb valimiskampaaniat ja kohtub oma valijatega üle Valgevene. Hoolimata tema vastu punutud intriigidest ja ähvardustest tema sõpradele, sugulastele ning kolleegidele, saab Svjatlanast pühendunud ja enesekindel Valgevene juht, isegi kui ta asub väljaspool kodumaad, Vilniuses.

"Tere tulemast Ouzville'i" ("Welcome to Ouzville", Liibanon 2020)

"Tere tulemast Ouzville'i" ("Welcome to Ouzville", Liibanon 2020). Autor/allikas: pressimaterjalid

Režissöör Jay B. Jammal

12. oktoobril kell 21.30

Beiruti lõunaosas asuvat Ouzai linnajagu peetakse ohutsooniks, kus peremehetsevad relvastatud jõugud ja kurjategijad, aetakse uimastite ja autoosade äri. Liibanon on jätnud paiga unarusse ja 40 aastat on see olnud hüljatud ja puruvaene slumm. Ent vaatamata kõigele üritatakse ka keset kaost ja kriisi anda lastele lootus tulevikuks ja nii on mõne visionääri, tänavakunstniku ja vabatahtliku abiga saanud Ouzai paigaks, kus teha unistused tõeks.

"Nasrin" ("Nasrin", USA 2020)

"Nasrin" ("Nasrin", USA 2020). Autor/allikas: pressimaterjalid

Režissöör Jeff Kaufman

19. oktoobril kell 21.30

Dokumentaalfilm keskmes on inimõiguste eest võitlev Iraani jurist Nasrin Sotoudeh, kes on tänavatel ja kohtudes aastaid võidelnud vähemuste, ajakirjanike, kunstnike ja surmamõistetute õiguste eest. 2018. aastal mõisteti Nasrin 38 aastaks vangi, kui ta kaitses naisi, kes astusid Iraani rangete reeglite vastu. Pikale vanglakaristusele kaasnes lisakaristusena 148 piitsahoopi. Filmi tegemist alustati juba 2016. aastal ja kasutatud dokumentaalmaterjalid on üles võtnud inimesed, kes selle tööga oma elu ohtu seadsid. Režissöör Jeff Kaufmani filmi on panuse andnud hinnatud filmitegija Jafar Panahi, Nobeli rahuauhinna pälvinud Shirin Ebadi ja ajakirjanik Ann Curry. Teksti loeb Oscariga pärjatud Olivia Colman.

"Reunited" ("Reunited", Taani 2020)

"Reunited", Taani 2020. Autor/allikas: pressimaterjalid

Režissöör Mira Jargil

26. oktoobril kell 21.30

Mitme auhinnatud dokumentaalfilmi autor Mira Jargil avab filmis sõja tõttu lahku löödud Süüria perekonna loo, kus lapsed on lahutatud vanematest ja vanemad erinevates riikides. Vennad, 11-aastane Jad ja 17-aastane Nidal elavad kahekesi Türgis. Poiste ema Rana põgenes kahe aasta eest Taani lootusega luua seal oma poegadele turvaline tulevik. Pereisa Mukhles elab samal ajal aga Kanadas. Taani suundus Rana teadmisega, et pojad saavad temaga peagi ühineda, kuid nüüd on pere mööda maailma laiali ja silmitsi eksistentsiaalse kriisiga, millise jälje see jätab laste ja vanemate suhetele.

Inimõiguste kuu dokumentaalid linastuvad ETV2 ekraanil oktoobri teisipäevadel kell 21.30. Kõik filmid on 5. oktoobrist vaatamiseks üleval ERR-i veebikanalis Jupiter.err.ee.