Tartu Kunstimajas avatakse "Näitus kui vestlus"

Näituse osaks on tihe publikuprogramm, kuhu panustavad mitmed vestluspartnerid: Grete Arro, Eva-Liisa Roht-Yilmaz, TÜ kogukonnatöö magistrandid, Värska Südamekodu elanikud ja paljud teised.

Kunstimaja suures saalis ja monumentaalgaleriis eksponeeritud teoseid seob huvi aktuaalsete sotsiaalsete protsesside vastu. Kunstnike loomingus peegelduvad olulised teemad, nagu romade enesekuvand ja sotsiaalne võrgustik, naise ja lapsevanema rollid ühiskonnas, esivanemate mälestuste edasikandumine, väliste mõjutuste ja iseseisva mõtte vastuolu ning kogukondade esindatus avalikus ruumis. Soovides vahetada nendel teemadel mõtteid, tõstatada uusi küsimusi ja avastada mitmesuguseid vaatepunkte, kutsusid kuraator ja kunstnikud endale dialoogipartnerid eri valdkondadest ja kogukondadest.

"Näitus kui vestlus" tõukub kuraator Hanna-Liis Kondi doktoritööga seotud uurimistööst, võimaldades eksperimenteerida vestluse kui kureerimismeetodiga. "Algatasin selle projekti, et kunstnikud ja kohalikud kogukonnad saaksid omavahel rohkem suhelda. Olen veendunud, et kunst osaleb sotsiaalsete muutuste loomises, kuid selleks, et loodav muutus arvestaks erinevate osapooltega, on vaja avatud dialoogi. Pakun välja näituse kui vestluse, et proovida, kas lähenedes näituse kureerimisele mõttevahetuste kaudu, saab sellist suhtlust toetada," rääkis Kondi.

Programm ja registreerimisinfo on leitavad näituse kodulehel.

Kunstnikud: Kjell Caminha, Cloe Jancis, Małgorzata Mirga-Tas, Maarit Murka, Diana Tamane

Kuraator: Hanna-Liis Kont

Vestluspartnerid: Grete Arro, Zalina Dabla (Euroopa Romade Foorum Eestis), Katri-Evelin Kalaus (psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus Sensus), Dagmar Narusson (Tartu Ülikool), Kati Ots (Tallinna Ruumiloome kompetentsikeskus), Eva-Liisa Roht-Yilmaz (Tartu Ülikool), Gregor Taul, Eesti LGBT Ühing, produktsiooniplatvorm Reskript, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi väitlusklubi, Tartu Ülikooli Kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistrandid, Värska Südamekodu elanikud

Assistent: Signe Friedenthal

Graafiline disain: Allan Aug, Martina Gofman