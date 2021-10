Mait Agu stipendium kuulub tänavu Kalev Järvelale ja Anastasia Masalovale

Pidulikul sündmusel oli kavas nii rahvatantsuansambel Soveldaja kui ka koreograafiatudengite etteaste. Avati Mait Agule pühendatud näitus Vita maja õppehoones. Õhtu ametliku osa lõpetas Mait Agu nimelise saali avamine, millele järgnes magistriõppe üliõpilaste modereeritud vestluspaneel Mait Agu pärandi kaardistamiseks ja tantsutuleviku arutamiseks.

Sündmust vedas eest Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koreograafia õppekavade juht Oksana Tralla koostöös avaürituse lavastajate Maria Uppin-Sarve ja Indrek Korneliga.

Tänavuse Mait Agu nimelise tantsustipendiumi pälvivad Kalev Järvela ja Anastasia Masalova.

Kalev Järvelat tunnustatakse aastatepikkuse produktiivse loomingulise ja organisatoorse töö eest folkloorse tantsu arendamisel. Ta on Tallinna ülikooli tolleaegse tantsujuhtimise eriala vilistlane aastast 1985. Aastail 1985-2014 oli ta rahvakunstiansambli Leigarid kunstiline juht, andes tugeva panuse Leigarite omapärase pärimustantsu kogukonna hoidmisesse. Alates 2009. aastast juhendab Järvela rahvatantsurühma Koidupuna ning Brüsselis töötavate eestlaste rühma Euroviisud. Ta oli XVII üldtantsupeo "Las jääda ükski mets" (2004) idee autor ja pealavastaja, Alates 1987. aastast on Järvela osalenud noorte- ja üldtantsupidude lavastusgrupis kokku seitsmel korral. Tema loodud tants oli viimati kavas 2019. aasta tantsupeol. Kokku on tema tantse esitatud kuuel tantsupeol. Järvela on ka 2012. aastal Tamperes toimunud Eesti-Soome tantsupeo "Vennassümfoonia" eestipoolne lavastaja ning 2011. aastal üle-eestilise TeateTantsu idee autor ja eestvedaja. Kalev Järvela oli 2002.-2021. aastani Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi juhatuse esimees.

Anastasia Masalova lõpetas Tallinna ülikooli, Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koreograafia bakalaureuse õppekava 2021. aastal. Õppejõud kirjeldavad teda kui noort kolleegi, kes on silma jäänud enda avatud maailmavaate, enesekriitilisuse ning põhjaliku ja professionaalse töösse suhtumisega. Tema uurimistööde aluseks on olnud nii integratsioon, tantsija toitumine kui ka laste tantsu õpetamise metoodika. Anastasia tantsukompositsiooni ja analüüsi töö "99", mis heitis pilgu Narvas sündinud tüdruku integratsiooni protsessile, kõnetas ning pälvis nii tudengite kui ka erinevate õppekavade ja õppejõude tähelepanu ning tunnustust. Tantsijate toitumise teemale pühendunud uurimus on ilmunud Tantsukuukirjas. Masalova lõputöö keskendus kaasaegses tantsus eksisteerivatele reeglitele ja müütidele ning noorte tantsijate kohalolule. Samuti arendas Anastasia end Sõltumatu Tantsu Lava praktikandina ning proovis kätt Renate Keerdi filmitöö assistendi rollis.

2021. aasta 1. oktoobril tähistanuks tuntud koreograaf, tantsuõpetaja, mitme noorte- ja üldtantsupeo üldjuht ning professionaalsele tantsualasele kõrgharidusele alusepanija Mait Agu (1951–1998) oma 70. sünnipäeva.

Tänavu antakse Mait Agu nimelist preemiat välja 23. korda. Mait Agu nimeline stipendium loodi Tallinna ülikooli koreograafia osakonnas 1999. aastal eesmärgiga toetada andekaid tudengeid ja tantsuloojaid.