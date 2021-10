Haapsalu kontserdisari toob publikuni kohaliku kammerorkestri ja külalissolistid

Kontserdisarja "Haapsalu koosmängud" produtsent Lehari Kaustel ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Haapsalu on olnud paik, mis ühendab paljusid kultuuritegelasi. Linnas on rikkalik muusikaürituste traditsioon ning seal on käinud paljud kuulsad interpreedid ja heliloojad.

"Sellest inspireerituna mõtlesime, et algatame nüüd pärast koroonakriisi ühe sellise toreda traditsiooni, kus iga kuu viimasel laupäeval on võimalik Haapsalus kuulata head Eesti, võiks öelda maailma parimat muusikat kohaliku orkestri ja mõne rahvusvaheliselt tunnustatud solisti esituses või koosmängus," selgitas Kaustel.

Avakontserdil Uuemõisa lossi valges saalis astus üles nii Euroopas kui ka Ameerikas esinenud Heigo Rosin, kes on Eesti esimene löökpillisolist.

Kaustel ütles, et lisaks hea muusika nautimisele on kontserdisarja käigus publikul võimalus degusteerida kohalikku toitu.

"Lõviosa neist kontsertidest saab olema Uuemõisa lossis. Kindlasti jõulude ajal mängime traditsiooniliselt Haapsalu toomkirikus ja kuna selle kontseptsiooniga, et koos muusikaga ühendada Läänemaa talude parimad maitsed, on tulnud talupidajad nii toredasti kaasa, siis me oleme omalt poolt lubanud, et teeme, kui ilm ja ruum lubabvad, kindlasti taludes kontserte," rääkis produtsent.

Sarja avakontsert oli erandkorras kuu alguses ja edaspidi toimuvad "Haapsalu koosmängud" iga kuu viimasel laupäeval. Sissepääs on publikule tasuta, kuid muusikute toetuseks saab kohapeal teha annetuse.