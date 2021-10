Jaan-Eik Tulve Pärdi "Kanon pokajanenist": sellega vallandub võimas energia

Kirikuslaavikeelsele patukahetsuskaanoni tekstile loodud oopus oma igavikuliste palvetega on lummanud nii esitajaid kui ka kuulajaid juba üle 20 aasta.

Ansamblikoosseisuga Vox Clamantis annab segakoorile loodud teosele läbipaistvama, kammerlikuma kõla. Teos kõlab esmaspäeva õhtul Tallinnas Kaarli kirikus ja kolmapäeval Tartu Pauluse kirikus.

"See on võimas energia, mis selle teosega vallandub, ja ta läheb täpselt sama võimsalt lõpuni välja et sa ei saagi aru, kuidas ta voolab ja voolab ja voolab ning ühel hetkel sa oled lõpu viimastes akordides," kirjeldas Tulve "Aktuaalsele kaamerale".

"Tõesti need kaks punkti on seal algusakord ja lõpuakord, mis kõlab eriti uhkelt ning hästi laialt, madalad hääled lähevad sügavale ja kõrged hästi kõrgele, kuni sinnani välja et see on üks eriline hetk, mis kestab poolteist tundi," lisas ta.