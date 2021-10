Kai Aareleid esitleb romaani "Vaikne ookean"

Nii nagu ka varasemates romaanides on autori jaoks olulised ema ja tütre vahelised suhted, mälestused ja saladused, mis ulatuvad tagasi lapsepõlve.

Raamatu pealkirja kohta ütles autor, et ehkki lugu jõuab tõesti ka ookeanini välja, on sama tähendusrikas ka vaimne vaikne ookean, mille kallastel elavad tema tegelased.

Romaani andis välja kirjastus Varrak ja selle esitlus toimub kolmapäeval, 6. oktoobril kirjanike majas.

Kai Aareleiu sõnul on teda vaevama jäänud kirjutaja vastutus. "Alati jääb kirjutaja mingil määral süüdi, sest alati leidub keegi, kes tahab, et kirja oleks pandud mingi teine versioon tõest," ütles kirjanik. "Või kuna ajalugu on meile seda juba nii mitu korda tõestanud, siis ei taheta, et üldse midagi oleks kirja pandud. See kehtib ka nende lugude kohta, mis muidu maha vaikitakse - kas meil on kirjutajatena õigus neid kirjutada või mitte."