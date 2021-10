Arhitektuurimuuseumis avati rahvusvaheline näitus "Oaas"

Näitus tutvustab üheksat näidet keskkondadest ja olukordadest, mida võib käsitleda omamoodi hoolivuse maastikena. Miniuniversumite eksperimentaalne iseloom muudab nad intrigeerivateks proovikivideks, mida võib vaadata nii tuleviku metafooridena kui ka traditsioonilisemate arhitektuursete lahendustena. Nad kõik küsivad ja uurivad, kuidas meie – inimesed ja mitteinimesed – suhtleme ja reageerime, kui seisame silmitsi meie taluvust ületavate tingimustega.

Publikul palutakse näituse külastamise ajal koguda projekte illustreerivaid plakateid. Külastuse lõpuks moodustavad need üheskoos justkui temaatilise ajakirja. Lisaks plakatitele on iga projekti illustreeritud mõne objekti, foto või videoga.

Muuhulgas näeb näitusel Norma Jeane'i häbelikku robotit ehk Shybot'i, kes loodi kunstifestivali Desert X jaoks. Autonoomne tegelane päästeti lahti California kõrbes ning ta on loodud vältima igasuguseid kontakte ja takistusi.

Omamoodi privaatne oaas keset kõrbe on Austria kunstniku Alfredo Barsuglia loodud avalik bassein, mille võtme saab soovija laenata West Hollywoodi MAK kunstikeskusest – sama võtit saab Tallinnas ka oma silmaga näha.

Seiklus- ja lõõgastusooasi tähistab Rummu seikluskeskus Eestis, kus endisest vanglast on saanud meelelahutusmaastik. Taani-Norra kunstiduo Elmgreen & Dragset tuntud teos Prada Marfa 2005. aastast kujutab endast Texases maantee ääres asuvat suletud poodi, millel ilutseb suurelt PRADA silt. See on omamoodi funktsioonitu mittepood, sest välisuks on suletud ja sisse ei pääse, miski pole müügiks. Autorite sõnul kritiseerivad nad seda, kuidas me fetišeerime kaubamärke õnne ja heaolu sümboleina.

Näituselt ei puudu ka virtuaaloaas – rühmituse ZA/UM loodud videomäng Disco Elysium.



Näituse kuraatorite Irma Arribase ja Erich Weissi sõnul ei ürita nad anda vastuseid võimaliku oaasi prototüübi kohta. "Kutsume inimesi selles tagasihoidlikus interaktiivses seikluses kaasa lööma. See on kutse uurimisreisile, kus avastada ja arutada teemaga seotud küsimusi. Loodame anda külastajale mõtlemisainet, mis võiks pakkuda inspiratsiooni, et luua mõni uut tüüpi innovaatiline ja loominguline lähituleviku oaasi mudel," sõnasid autorid.



Näitusel osalevad autorid Andrea Zittel, Santiago Borja, Kersten Geers & David van Severen, Norma Jeane, Alfredo Barsuglia, Elmgreen & Dragset, Irma Cohen, Tom Hengen, Rummu seikluskeskus ja ZA/UM.



Näituse kuraatorid on Barcelonas elav arhitekt ja visuaalkunstnik Irma Arribas ning Belgia päritolu Erich Weiss.