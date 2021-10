Rakvere teater tõi lavale humoorika "Kasvatushoone"

Näitleja Peeter Rästase hinnangul suudeti koostöös lavastaja Hendrik Toomperega "Kasvatushoone" huumorimuster osavalt lahti muukida.

"Selles Pinteri materjali tekstis on selline asi, et see tuleb kusagilt ja läheb kuhugi. See on selles mõttes - vabandage suurte sõnade pärast - kõige õigemas mõttes teater, mis tuleb ja kaob. See joru, mida me siin näeme, on selline avaldumine. Ja mul on tunne, et me tegemise käigus ka sellega arvestasime," selgitas Rästas "Aktuaalsele kaamerale".

"Kasvatushoone" tegevus rullub lahti uudisest, et üks hooldekodu klientidest on ootamatult surnud ja teine töötajalt lapse saanud.

"Loomulikult on ta metafoor ja päris tugev metafoor. See, et meil siin räägitakse hooldekodu juhatajast ja tema asetäitjast ja lukkude kontrolörist ja väravavahist, ei tähenda seda, et see on hooldekodus. See hooldekodu võib olla ka Rakvere teater või Rakvere kesklinna keemiline puhastus," rääkis Rästas.