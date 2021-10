Kuressaares tähistatakse Louis Kahni 120. sünniaastapäeva fotonäitusega

Kahn on sündinud Saaremaal ja kinnitanud, et tema hilisemale loomingule andis tõuke just monumentaalse Kuressaare lossi nägemine lapsepõlves.

Kuressaare raegaleriis avati ka Kahni loomingust inspireeritud Ameerika-Kuuba fotograafi Abelardo Morelli fotosarjade näitus. Neist viimane on valminud tänavu ja selle esmaesitlus toimuski just Kuressaares. Kahni looming on olnud tervikuna niivõrd unikaalne, et sellele otseseid järgijaid pole tekkinud.

"Tavaliselt on nii väljapaistvad persoonid nagu päikesed," ütles Kahni ühingu nõukogu esimees Toivo Tammik, lisades et nad on üsna üksi ja seda ka tipus olles.

Tammiku sõnul jäid pärast Kahni lahkumist paljud tema tööd pooleli, sest talle ei leidunud asendajat. "Väga palju inimesi tunnevad tema vastu huvi, aga otseselt tema järgijaid selles unikaalsuses olla ei saagi," tõdes Tammik.

Kahni ühing on astumas samme, et Kuressaares avataks Kahni keskus.