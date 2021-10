Euroopa lastefilmide festivali fookuses on side looduse ja laste vahel

Esimene festivalil linastunud film oli "Minu ahvist emme". Kuigi vaatajaid oli hommikul tagasihoidlikult, jäid noored hindajad filmielamusega rahule.

"Minu ahvist emme" on sellel aastal festivali ainus animafilm. Lisaks sellele jõuab kinolinale ka kolm uut mängu- ja kaks tõsielufilmi.

"Üheks neist on väga-väga ilus, imearmas ja väga populaarne meil praegu, meil on ainult üksikud seansid alles. Tegemist on saksa loodusdokumentaaliga "Loomalapsed", mis räägibki sõna otseses mõttes metsikus looduses elavatest looma lastest. Teine on siis Hollandi õppefilm lastele nimega "Kooliõed"," rääkis Artise programmijuht Ra Ragnar Novod.

Koroonaviirusest tingitud olukorra tõttu oli Novodi sõnul filme sellel aastal raskem leida. Sellest hoolimata jõuavad vaatajateni Euroopa eri piirkondade linateosed.

"Ühelt poolt me vaatasime, mis Euroopa piirkonnast nad on pärit. Meil on filmid Belgiast, Prantsusmaalt, Slovakkiast, Saksamaalt, Tšehhist. Ja meil on erinevad filmid, mis on erinevate riikide koostöös tehtud. Näiteks "Martin ja võlumets" on Saksa, Slovakkia ja Tšehhi film. Polly on Prantsuse ja Belgia film. Ja "Pulkson ja merekoletis" on Norra film," rääkis Novod.

Euroopa lastefilmide festivali "Lapsed ja loodus" filme saab näha kuni 24. oktoobrini.