Estonia kontserdisaalis annab kontserdi Belgia pianist Deniss Kožuhhin

Eesti ühel hinnatumal pianistil ja festivali KLAVER kunstilisel juhil, äsja kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemiaga pärjatud Sten Lassmannil jagub Kožuhhini kohta üksnes kiidusõnu. "Kohtusin Denissi mänguga paar aastat tagasi ja pean tunnistama, et see esmatutvus oli väga imponeeriv. Üllatusin, kuidas ta noore mehena suutis vältida virtuoossust virtuoossuse pärast – nagu ütleb legendaarne pianist Jevgeni Kissin –, vaid ta mängib alati nii, et muusika kõnekus ja sisu on mängust samm või kaks eespool," kirjeldas Lassmann.

Kožuhhini tähelend sai hoo sisse 2010. aastal, mil ta võitis kuninganna Elisabethi konkursi Belgias. Ta soleerib maailma tipporkestrite ees ja esineb olulisemates saalides. Mullu nimetati ta kahes kategoorias Opus Klassiku auhinna nominendiks.

Eesti Kontserdi "Klaveriõhtute" sarjas toimuv kontsert kannab pealkirja "Tagasi lapsepõlve" ning on kantud helgusest, lihtsusest ja siirusest. Esitusele tulevad Tšaikovski "Lastealbum", Xavier Montsalvatge'i "Sonatiin Yvette'ile", Schumanni "Lastestseenid" op. 15 ning Raveli Sonatiin ja Valss. Koos prantsuse autorite muusikaga sünnib tundlik ja habras lasteteemaline kava, mis pakub palju äratundmisrõõmu ka väikestele klaveriõpilastele – suur meister kannab ette palasid, mis on neile tuttavad oma klaveritundidest.

"Suurim täheldusrikkus ongi peidus selles, et nende lapsepõlve tagasi vaatavate muusikapalade tõlgendamisel tuleb teha erakordselt peent vahet lapsikusel ja lapselikkusel. Ja just see on suure helikunstniku kõrgeimaks etaloniks. Kožuhhini kontsert on üks selle kontserdihooaja kõrghetki ning loodan väga, et muusikaarmastajad leiavad tee Estonia kontserdisaali," rääkis Lassmann.