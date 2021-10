Kanada Estonian Music Week toimub hübriidfestivalina

Festivalil on kaks lava: üks Torontos ja teine Tallinnas, jazz-klubis Philly Joe's. Vastavalt kehtivatele turvalisusnõuetele on mõlemas linnas lubatud kontserdipaikadesse ka publikut. Torontos esinevaid artiste saavad inimesed ekraani vahendusel jälgida Tallinnas ja vastupidi. Kahe päeva jooksul astub järjest üles seitse esinejat, eestlased teevad oma etteaste keset ööd. Lisaks on kõik esinemised täies mahus vaadatavad festivali kodulehe, Facebooki ja YouTube'i vahendusel üle maailma.

Estonian Music Weeki missioon on viia Eesti artiste Kanadasse, andes neile võimaluse seal Kanada artistidega lava jagada ning kontakte luua.

KAVA (Eesti aja järgi)

Esimene õhtu - Värsked hääled R&Bs

23. oktoober kl 01.00–03.00

Esinevad Estyr (Toronto), Rita Ray (Eesti) ja Kaili Kinnon (Toronto/LA).

Teine õhtu - Keelt hoides

24. oktoober kl 00.00–02.30

Esinevad Duo Ruut (Eesti), Erik Laar (Toronto), Väike Hellero & Sõbrad (Eesti) ja Beatrice Deer Band (Montreal).

Tallinnas seatakse lava üles jazz-klubis Philly Joe's, Torontos toimuvad etteasted kuulsates kontserdipaikades Paradiisiteater ja El Mocambo. Esimest õhtut juhib Erik Laar ja teist Kaili Kinnon.

Lasteprogramm: Pumpkin & Stretch (inglise keeles)

23. oktoober kl 19.00

Lõbus loovestmise õhtu ja kontsert lastele koos autori ja muusiku Vincent Teetsovi ja tema trummarist sõbra Stefan Loebusega. Üritus toimub Toronto Tartu Kolledžis, aga on Facebooki vahendusel virtuaalselt jälgitav.