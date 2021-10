Leedu kaasaegse tantsu teater Šeiko Dance Company esineb Tallinnas

Eesti tantsuagentuuri teatrisaalis jõuab sel nädalavahetusel lavale Leedu kaasaegse tantsu teatri Šeiko Dance Company tantsulavastus "Aside". Lavastuse tantsijad ja autorid Niels Claes ja Gintarė Marija Ščavinskaitė pälvisid "Aside´i" eest 2017. aastal Leedu teatri aastaauhinnad.

Tantsulavastus "Aside" käsitleb inimlikku vajadust aktsepteerimise, eneseväljenduse ja inimestevaheliste suhete järele. Lavastuse muusikaline kujundaja on Andrius Stakelė ning kostüümikunstnik One Wolf.

Klaipedas 2012. aastal asutatud Šeiko Dance Company loob kaasaegse tantsu- ja muusikalavastusi, kohaspetsiifilisi etendusi, tantsuharidusprojekte ning teatrilaboreid. Kompanii on tuuritanud paljudes välisriikides, sealhulgas USA-s, Saksamaal, Belgias, Tšehhi vabariigis, Norras, Taanis, Venemaal, Hiinas, Islandil, Ukrainas, Iisraelis ja Bulgaarias.

Etendused toimuvad 23. oktoobril kell 19 ja 24. oktoobril kell 18 Eesti tantsuagentuuri teatrisaalis, Hobujaama 12.