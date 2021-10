Fotod. Hans Christian Aavik ja Karolina Žukova esitlesid debüütalbumit

Reedel toimus Arvo Pärdi keskuses viiulimängija Hans Christian Aaviku ja pianisti ning kammermuusik Karolina Žukova debüütalbumi "Aeternus" plaadiesitluskontsert. Esitlusel viibis ka Arvo Pärt, kelle looming on lisaks Bachile ja Schubertile plaadil salvestatud.

"Tihti soovivad noored viiuldajad oma esimestel plaatidel esitada virtuoospalu, kuid meie üritasime läheneda veidi teise nurga alt," ütles Hans Christian Aavik.

"Liiatigi on virtuoossusel mitu tähendust, see ei seisne ainult tehnilises meisterlikkuses, vaid tähendab ka täiuslikkuse taotlemist," lisas ta.

Plaadi läbiv motiiv on igavikulisus ning lõputu teekond. "Samas peegeldab see kõik üht ajahetke – just nii tunnetavad Bachi, Schuberti ja Pärdi teoseid kaks noort muusikut täna ja tahavad oma sõnumit edasi anda," kirjutas muusikateadlane Kristel Pappel plaadi CD-vihikus.

Albumi fotode autor on Kaupo Kikkas, graafilise kujunduse tegi Kaire van der Toorn-Guthan ja albumi produtseeris Greten Lehtmaa. Plaadi andis välja Pilw Records.

Hans Christian Aavik on viiuldaja, kes on viimastel aastatel võitnud auhindu nimekatel rahvusvahelistel konkurssidel. Aavik mängib Eesti pillifondi ja perekond Sapožnini loal 1610. aasta paiku Itaalias valmistatud Giovanni Paolo Maggini viiulil ja 1930. aastal Prantsusmaal tehtud Victor Fétique'i poognal.

Karolina Žukova on pianist, kes on pühendunud nii soolo- kui ka kammermuusika esitamisele Eestis, Saksamaal ja mujal Euroopas. Ta on pälvinud mitmeid tunnustusi konkurssidel ning täiendab end Frankfurdi muusika- ja esituskunstide akadeemias kammermuusika klaveriklassis. Sel sügisel õpib Žukova Viinis.