Mari Jürjens annab Kumus sügiskontserdi

Kumu auditoorium Kadriorus võõrustab juba mitmeid aastaid novembrikuu alguses Mari Jürjensit tema lugude ja lauludega ning erand ei ole ka tänavune sügis.

Aasta tagasi esitles Jürjens samas kohas oma viimast albumit "Omaenese ilus ja veas", mis pälvis tunnustust nii aasta autorilaulu / rahvaliku albumi kategoorias Eesti Muusikaauhindade jagamisel kui ka aasta naisartisti kategoorias Kuldsete Plaatide jagamisel.

"Kumu auditooriumi kontserdid on juba nii pikk traditsioon, et raske on ette kujutada sügist ilma selleta," märkis Jürjens. "Möödunudaastane kontsert oli aga tõeliselt eriline, sest esitlesin oma kaua tehtud plaati koos suure bändiga ja need õhtud olid minu jaoks väga olulised."

Jürjens võtab sellelgi aastal lavale kaasa albumil "Omaenese ilus ja veas" kaasa teinud bändi koosseisus Ain Agan, Robert Jürjendal, Aivar Surva, Sten-Olle Moldau ja Indrek Mällo. Ettekandele tulevad nii vanad kui ka uuemad lood.