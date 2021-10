Ungari fotomeistrid peegeldavad inimese lugu

Juhan Kuusi dokfoto keskuses on esmakordselt väljas läinud sajandi kuulsaimate Ungari fotograafide tööd.

Ungari fotomeistrid soovisid kuraator Peter Baki sõnul fotograafia kaudu näidata inimest, tema lugu, elu ja hinge.

"Brassai, Kerteszi ja eriti Robert Capa või Martin Munkacsi jaoks oli kõige olulisem alati inimene," rääkis Bak "Aktuaalsele kaamerale".

Tema sõnul erinevad Robert Capa ja Laszlo Moholy-Nagy teistest fotograafidest selle poolest, et nad ei olnud suured fototehnika meistrid. "Nad olid pigem kirglikud jahimehed. Robert Capa arvas, et kui sa ei ole piisavalt lähedal, ei saa sa head pilti teha. Seda, kuivõrd hulljulgelt käitus ta teise maailmasõja ajal, on näha ka tema piltidelt," sõnas Bak.