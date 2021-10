"Kummiliimiallikad" viib utoopilisest tulevikust nostalgilisse minevikku

Kiwa raamatu "Kummiliimiallikad" tegevus leiab aset tulevikus, kust minnakse tagasi minevikku üht salapärast käsikirja otsima. Selleks osutub 80-ndatel kirjutatud pioneerirühma päevik.

Kirjanik soovis enda sõnutsi raamatuga luua paralleelruumi. "Analoogselt ulmeraamatute miljööga või keskaegse maailmaga, millest me midagi ei tea," sõnas Kiwa "Aktuaalses kaameras". Inimesele, kes sel ajal elanud pole, võiks raamat tema sõnul tunduda fantaasiamaailmana.

Keel on Kiwa sõnul tänuväärne materjal, millesse ta suhtub loovalt. Ka raamatu pealkiri tuli, kui autor ütles valesti sõna "kuumaveeallikad". "Keelemäng on oluline strateegia ja ka vigadest võib midagi sündida," tõdes Kiwa ja lisas, et keel on justkui orgaaniline organism, mis pidevalt varieerub. "Ma olen kasutanud seda raamatu puhul samamoodi nagu skulptor segab kokku vett, liiva ja tsementi."

Ühtlasi avaneb Valgusfestivali raames Tartu galeriis Aparaaditehases Kiwa näitus "Kood ja kosmos". Heli ja valguse sünergial põhineva ruumiinstallatsiooni keskmes on kunstniku poolt loodud planetaarium. Sarnaselt raamatule on ka installatsioonis oluline roll tähemärkidel ja keelel.