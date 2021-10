Galerii. André Perlstein avas filmimuuseumis näituse Prantsuse kinolegendidest

Prantsuse Instituudi korraldatud näitusel näeb fotosid armastatud filminäitlejatest, režissööridest, moe- ja muusikalegendidest 1970. aastatest. Näha saab fotosid Miles Davisest, Serge Gainsborgist, Roland Barthes'ist, Charlie Chaplinist, Alain Delonist ja paljudest teistest. Tööd on aastatest 1968 kuni 1983.

"Ma olin pikki aastaid prantsuse väljannete fotoreporter ja kõik fotod pärinevad nendest aegadest. Tegin pilte poliitilistest sündmustest, teatri- ja moeüritustelt," rääkis Perlstein "Aktuaalsele kaamerale".

"Üks foto on minu jaoks tähtsam kui teised – see on pilt Isabelle Adjanist. Tol ajal ei olnud ta tuntud. Kohtasin Comédie-Francaise'i koridoris üht näitlejat, kes ütles mulle, et tunneb üht kaunist teatritudengit, kellest saab tulevikus kindlasti suur täht ning kui tahan, saan teda pildistada. Nii tutvustas ta mulle Isabelle Adjanit," jätkas ta.

"Tal oli seljas kampsun, mis tänu fotodele sai kuulsaks. Prantsusmaal kutsume me seda Isabelle Adjani' kampsuniks. Olin justkui tema ihufotograaf, kuna edaspidi, kui tal fotosid vaja oli, palus ta, et mina need teeksin," lisas Perlstein.

Näitus jääb Filmimuuseumis avatuks veebruarini.