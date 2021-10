Kontserdisarja "Avastamata arhiivid" sügishooaja avavad Altrov ja Randvere

Mitmed esitusele tulevad palad pole kirjastatud ning on kättesaadavad üksnes Eesti teatri- ja muusikamuuseumi käsikirjade kogus. Miks just need teosed ja heliloojad, sellest räägivad muusikud kohapeal ise.

Marten Altrov alustas klarnetimängu õpinguid Nõmme muusikakoolis, jätkas Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis, 2016. aastal lõpetas Eesti muusika- ja teatriakadeemia Hannes Altrovi klarnetiklassi ning praegu õpib Sibeliuse akadeemias.

Marten on võitnud kolmel järjestikusel aastal (2006–2008) I preemia rahvusvahelisel konkursil "Noored Klarnetistid" (Läti, Rujena), 2013. aastal võitis ta Armeenias konkurss-festivalil "Rennessaince" I preemia. Samal aastal saavutas ta III koha telesaates "Klassikatähed".

Pianist Johan Randvere esineb regulaarselt solisti ja kammermuusikuna Eestis ja väljaspool ning on rahvusvaheliste konkursside laureaadina korduvalt astunud üles legendaarsetes saalides nagu New Yorgi Carnegie Hall ja Moskva konservatooriumi suur saal.

Johan on alates aastast 2020 ETV saate "Klassikatähed" saatejuht, tal on oma YouTube'i kanal "Spotlight with Johan Randvere" ning tal on oma värske saade aastast 2020 "Must ja valge klahv" Klassikaraadios. Lisaks on ta ka Eesti Waze'i hääl.

"Avastamata arhiivid" esimene kontsert toimub neljapäeval, 28. oktoobril kell 19.