Suri kunstnik Lilian Härm

Lahkunud on Eesti Kunstnike Liidu liige, maalikunstnik ning armastatud lasteraamatute illustreerija Lilian Härm (18.09.1927 - 24.10.2021).

Lilian Härm sündis 1927. aastal Tallinnas teatrikunstnik Albert Vahtramäe peres. 1950. aastal lõpetas Lilian Härm Tallinna Riikliku Tarbekunsti Instituudi teatridekoratsiooni erialal ning töötas seejärel lühikest aega Tallinna Draamateatris.

Alates 1950. aastate esimesest poolest jäi Härm mitmeks aastakümneks seotuks kaubandusgraafikaga, luues maiustustekarpide ja siltide kujundusi, reklaame ja plakateid nii riiklikeks tähtpäevadeks kui ka laadapäevadeks.

Eesti Kunstnike Liidu liikmeks astus Lilian Härm 1961. aastal. Lilian Härmi elutööks kujunes raamatugraafika, illustreerides Eno Raua "Mõru kook" (1959), Julius Oro "Muna" (1975), Charles Perrault` "Muinasjutud" (1979), "Eesti muinasjutte" (1979), "Ungari muinasjutte" (1985) ja teisi raamatuid, mille kirkavärvilisi pilte imetledes on üles kasvanud mitu põlvkonda lapsi.

Viljandisse sattus Lilian Härm esimest korda sõja ajal ning armus väikelinna, kuid alaliselt asus koos kunstnikust abikaasa Endel Härmiga Viljandisse elama 1974. aastal. Lilian Härm on öelnud, et teda on köitnud Viljandi väiksus ja rahulikkus ning intiimne suletud maastik. Kunstitegemise kõrval armastas Lilian Härm viibida looduses ning uidata mööda linnatänavaid.

Lilian Härm lahkus meie hulgast oma lemmikaastaajal sügisel, mil ta oli ka sündinud.