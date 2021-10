Eesti päritolu artist Lolina avaldas uue albumi

Eesti päritolu muusik Alina Astrova, kes on tuntud ka artistinimedega Inga Copeland kui ka Lolina, andis välja uue albumi "Fast Fashion".

Lolina värske albumi "Fast Fashion" aluseks on juhuslikud helikatkendid, millest artist loob abstraktseid helikollaaže. Artistinime Lolina alt on ta varem avaldanud neli albumit, "Fast Fashion" on järjekorras viies ning esimene koostöös plaadifirmaga Deathbomb Arc.

Album ilmus oktoobris digitaalselt, vinüül valmib 2022. aasta alguseks.

Kuula albumit "Fast Fashion":