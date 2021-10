Vambola Krigul soolokontserdist Arvo Pärdi keskuses: maja aura on sobiv

Vambola Kriguli kontsert kannab nime "Child of Tree". Lisaks Krigulile lööb kontserdil kaasa Tammo Sumera.

Solisti, kammermuusiku ja orkestrandina tegutsev Vambola Krigul on kontserdil esitamiseks valinud neli autorit: John Cage, Toru Takemitsu, Toshio Hosokawale ja Kaija Saariaho.

Kriguli sõnul ei soovi ta kontserdiga edasi anda ühte kindlat meeleolu, vaid iga inimene loob selle enda peas. "Kontsertkava sai ka mulle mõnevõrra üllatusena hommikumaise hõngu," tõdes mees ja lisas, et ettekantavad teosed on seotud hommikumaise mõtlemise või kultuuriga.

Kava läbiv joon on heliloojate inspiratsioon idamaadest, eriti Jaapani temaatikast. Kriguli sõnul seostub talle hommikumaise olemisega ülim keskendumine detailidesse. "Iga sündmuse tähtsustamine ja sellele aja andmine olemiseks," kirjeldas Krigul enda mõtet. Oluline on Kriguli sõnul kultuuri müravabadus ja mõtteselgus. "See on rahuliku mõtte otsimine."

Esitatavad teosed on Kriguli sõnul mõtlikud. Samuti tundub muusikule, et teosed erinevad mõnevõrra nii-öelda tavapärastest löökpilliteostest, kuna pole niivõrd sähvivad. "See muusika eeldab rohkem mõttevirtuoosust kui tehnilist kiirust."

Muusik tõdes, et infoküllus tänapäeva maailmas on suur. Seda nii muusikalise, sõnalise kui ka valguse mõttes. Krigul soovib enda kontserdiga hoogu maha võtta ja keskenduda väiksematele ühikutele.

Saates mainis muusik, et löökpillimuusika sai alguse 1950. aastate lõpus. Krigul rääkis, et kui 20 aastat tagasi juhtus ta mängima peaaegu alati esiettekandeid, siis praeguseks tundub mehele, et mängib juba klassikat. Põhjus on selles, et löökpillimuusikas sünnib uut muusikat märkimisväärselt palju. "Tänu sellele mängitakse ka vanemaid lugusid üha harvemini," nentis muusik ja lisas, et kindlasti ei mõjuta see nende muusikapalade väärtust.

"Ma võiks öelda, et tegu ei ole kindlasti uue muusika kontserdiga," tõdes Vambola Krigul ja lisas, et suur osa ettekandele tulevate artistide loomingust on kirjutatud aastakümneid tagasi.

Kontserdi pealkiri "Child of tree" pärineb John Cage'i samanimeliselt teoselt. Cage'i "Child of Tree" on Kriguli jaoks oluline, sest esimest korda teost mängides sai mees aru, et on olemas ka teistsuguseid perspektiive helidesse suhtumiseks.

Kontserdi elektroonilise poole eest vastutab Tammo Sumera, kes aitab luua fonogramme ja live-elektroonikat. Kuna väga paljud helid on vaiksed, aitab Sumera helisid võimendada.

Toru Takemitsu "Rain tree" on tegelikkuses löökpillitrio, kuid Krigul tegi teosest seade ühele mängijale ning elektroonikale. Tänu eelsalvestusele ja Sumera programmeerimisele on Krigulil rohkem kontrolli teose kulgemise üle. Ülejäänud partiid triost salvestas Krigul ise ning tõdes, et oli huvitav iseendaga ansamblit mängida.

Kuigi hetkel annab muusik soolokontserdi, meeldib Krigulile siiski teiste inimestega lava jagada. "Ma ei tunne vajadust selle järele, et nüüd prožektor minu peal oleks."

Kontsert "Child of Tree" leiab aset Arvo Pärdi keskuses. "Kindlasti ei ole Arvo Pärdi keskus ainult maja," selgitas Krigul ja lisas, et majal on oma konkreetne aura. Mehe sõnul on maja aura kontserdi jaoks sobilik, kuna on rahulik ja hea. Samuti mainis Krigul, et majas tegeletakse detailide uurimisega, mis sobib tema kontsertkavaga ideaalselt.

Kontsert "Child of Tree" toimub 30. oktoobril kell 17 Arvo Pärdi keskuses. Enne kontserti on võimalik kuulata Alari Alliku loengut "Kuidas kõlab ühe käe plaks?".