VAT Teatris esietendub kriminaalne tantsulavastus "Plaan X"

"See töö hakkas peale koos Mihkel Seedriga, kes on dramaturg ja me lõime täiesti omapärase loo ja struktuuri. Väljakutse oligi see, kuidas anda lugu edasi läbi tantsukeele, et ei muutuks miimikaks, vaid seal oleks segu," selgitas Rohioja "Aktuaalsele kaamerale".

"Tants, natuke miimikat, natuke kaasaegset tantsu, ja see kõik suur kogum, võiks siis tekitada vaatajas arusaamise, mis toimub ja lugu on selles etenduses väga oluline."

Osatäitja Ago Soots märkis, et multifilmilik hiilimine tuleb selle lavastusega seoses ilmselt kõigil kujutlusse, aga küsimus oli, kuidas seda laval kujutada, et tantsukeel ei oleks keeruline, vaid ka tantsukaugemale inimesele mõistetav ja üheselt mõistetav, et lugu kätte tuleks.