ERM-is avatakse näitus "Vene ART Eestis"

Näitus "Vene ART Eestis" ühendab kaasaegseid erinevas vanuses erineva hariduse ja eri žanrite ja suundumustega kunstnikke. Nende hulgas on meil ja väljaspool Eestit tuntud meistreid ja noori algajaid. Enamik on lõpetanud kas Eesti Kunstiakadeemia, Kõrgema Kunstikool "Pallas", Peterburi Kunstiakadeemia, A.L. Stieglitzi nimelise Peterburi Riikliku Kunsttööstusakadeemia, Dresdeni Kujutava Kunsti Akadeemia või mõne muu kunstiõppeasutuse.

Suurem osa kunstnikest on sündinud Eestis, kuid on ka neid kelle sünnimaa on Venemaa, Ukraina, Valgevene või mõni muu riik. Eesti on saanud nende teiseks kodumaaks.

Osalejad kuuluvad kahte kunstiühingusse – Vene Kunstnike Ühendus Eestis, mis ühendab üle 80 vene keelt kõneleva kunstniku. Nende juhatajaks on Sertgei Volotšajev. Teine ühing on Narvas loodud ja peamiselt professionaale ühendav Kunstiühing Vestervall, mille juhatuse esimees on Olga Tjurina.

Näitus pakub huvitava ülevaate enamikule eestlastest kunstiarmastajatele tundmatust vene kunstist. See on huvitav vaade kunstnike loomingule, kellest enamik pikka aega Eesti kultuuriruumis elanutena on säilitanud oma piltides tuntavalt teiselaadse ilme ning rahvusliku eripära, rikastades nii meie kunstipilti.

Näitust on korraldada aidanud Tartu Linna Slaavi Kultuuri Ühing koos Tamara Hristoforova ja Nadežda Valguga.

Näitus "Vene ART Eestis" on üleval ERMi Jakob Hurda saali ees ning seda saab tasuta vaadata kolmapäevast pühapäevani kell 10-18 perioodil 3.-28. november 2021.