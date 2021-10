Holy Motors astub üles Twin Peaksi teemalisel Halloweeni õhtul

Telliskivi kvartalis asuvast Terminalist saab üheks õhtuks Roadhouse, mille lava vallutavad kaks David Lynchi armastavat artisti: Holy Motors (EE) ja The Lunacy Of Flowers (UK).

Aastal 2013 loodud ja Leos Carax' fantaasiafilmi järgi nime saanud Holy Motors on Eesti americana-hõnguline unistamispopi bänd, kes teinud ka koostööd The Brian Jonestown Massacre ninamehe Anton Newcombe'iga. Mullu sügisel ilmus plaadifirma Wharf Cat Records alt nende seni viimane kauamängiv "Horse".

Briti ühemehebänd The Lunacy Of Flowers on eksperimentaalse post-pungi ja industriaalmuusika segu Briti projekt, kes astunud üles ka kohalikel suvistel festivalidel ning jõuab nüüd Terminali teisele Halloweenile.

Muusikaliste etteastete kõrvale valib palu Sander Varusk. Õhtu dresscode on Twin Peaks.