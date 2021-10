Soomes muutuvad audioraamatud üha populaarsemaks, Eesti on ses osas lapsekingades

Paberraamatute tiraaž on Soomes tõusnud kümme protsenti, samas on üha populaarsemad audioraamatud.

Kirjastuse Tänapäev kirjastaja Tauno Vahter ütles, et järgmisel aastal võib Soomes olla juba 400 000 inimest, kes maksavad igakuist audioraamatute kuulamistasu.

"Eestis on see ikka väga lapsekingades, ei paista praegu veel kusagilt horisondi tagant, et meil audioraamatute kuulamine väga suur oleks," tõdes Vahter. Põhjus peitub tema sõnul suures osas rahvaarvus.

"Natuke murettekitav ja kummaline on, et meie raamatuhinnad on Soomega enam-vähem võrdsustunud," rääkis Vahter.