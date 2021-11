Kondase keskuses avati Kristi Kangilaski näitus "Punamütsikesed"

Kuna nimiteos "Roosa laama" ja veel paljud tööd osteti näituselt ära, muutusid nii Viljandi näituse pealkiri kui ka väljapanek.

Viljandi linnaarhitekt Kristi Kangilaski ütles, et pärast edukat näitust Tallinnas asus ta usinasti maalima. Esimene töö, mis Kondase keskuse näituse tarvis valmis, oli pilt punaste mütsidega meestest. Nii sai Viljandi näitus pealkirja. Kunstnik lisas, et maalides ei mõtle ta kunagi sellele, millest tema tööd jutustavad, pigem jäädvustab ta mingit hetke, et oleks tore.

"Ma olen märganud mingisugust hetke või mingi kompositsioon on tundunud huvitav ja siis ma lihtsalt maalin seda nii, nagu mul endale tore tundub. Keerates need värvid nii, nagu mulle meeldib ja kompositsiooni ka siis mugandades nii, nagu mulle tundub parem. Mingisugust erilist suurt sügavat tagamõtet siin ei ole," rääkis kunstnik Kristi Kangilaski.

Kristi Kangilaski on lõpetanud kunstiakadeemia graafikuna. Ta on tegelenud lasteraamatute kujundamisega, mis on tema sõnul üsna arvutipõhine tegevus, nagu ka töö linnakunstnikuna. Maalimine on suur vaheldus päevatööle.

"Ja pigem siis eelistan mingisugust tegevust, mis on täiesti tänapäeva tehnoloogia vaba. See kuidagi tuli loomulikult, et ma hakkasin lihtsalt ühel päeval maalima."

Kristi ei solvu, kui keegi peab teda naivistiks. Oma esimese maalinäituse ülespanek meie tuntuima naivisti Paul Kondase nimelises galeriis on tema jaoks suur tunnustus.

"Ise mõtlesin enda jaoks, et kui Kondase keskus hetkel on võtnud suuna ka autsaiderkunsti eksponeerimisele, siis kes saaks olla veel rohkem autsaider kui üks maaliv ametnik," sõnas kunstnik.

Kristi Kasngilaski rõõmsavärviliste, ja nagu ta ise ütleb, lapsemeelsete maalide näitust saab Kondase keskuses vaadata jaanuari lõpuni.