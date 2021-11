Valitsus tegi PÖFF-ile koroonapiirangute osas erandi

Ürituse korraldajal on kohustus järgida riskide maandamise plaanis sätestatud meetmeid ja vajaduse korral rakendada täiendavaid terviseameti ettenähtud meetmeid.

12. novembrist 28. novembrini toimuv PÖFF on maailma prestiižikamate ehk A-klassi festivalide hulka kuuluv rahvusvaheline suurüritus. Festivalil linastub tänavu üle 220 täispika filmi ja toimub konverents ning see on kohtumispaik 900 rahvusvahelise väliskülalise osalusel. Festivali ärajäämine põhjustaks valitsuse hinnangul korvamatut mainekahju ja võimalikke kohtuvaidlusi koostööpartneritega nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Kinode varasema sulgemise korral võivad PÖFF-i seansid eriloal toimuda kuni kella 23-ni. Võimalike täiendavalt kehtestatavate publiku täituvuse protsendi piirangute korral lähtub PÖFF neist piiranguist, kuid võib oma seansse läbi viia minimaalselt 20-protsendilise saali täituvusega.

Võimalike täiendavalt kehtestatavate töötajate tööaja ja/või kaugtöö piirangute korral on PÖFF-i läbiviimiseks hädavajalikul minimaalsel hulgal töötajatel lubatud tööd teha selleks vajalikul ajal ja kohas. PÖFF-i meeskond ja vabatahtlikud on sajaprotsendiliselt vaktsineerimiskuuri läbinud.