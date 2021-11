Triol Poll-Varema-Poll ilmus album kodumaiste heliloojate loomingust

Kontsertidega astub klaveritrio üles pärast Tallinna ka Poolas ja Saksamaal. Albumile on koondatud triomuusikat Artur Lembalt, Heino Ellerilt, Arvo Pärdilt ja Riho Esko Maimetsalt. Üks eesmärke oligi selle albumiga välja tuua suhteliselt varju jäänud helilooja Artur Lemba pärandit.

"Artur Lemba klaveritrio oli üldse esimene klaveritrio Eesti muusikaloos ja Heino Elleri lüürilised palad, mis tunduvad küll niisuguste täiesti küpsete ja valmisolevatena, olid ka esimesed, mis sellisele koosseisule Eesti muusikas kirjutati, nii et seda repertuaari väga palju ei ole ja me otsisime need teosed, mis meie meelest kokku sobivad oma meeleolult, iseloomult ja nii see plaat kujuneski," ütles pianist Mihkel Poll.