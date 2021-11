Otseülekanne lõppenud: Jaan Aru mõtlusõhtu inimmõistuse keelest

Mis teeb meid erinevaks teistest loomadest ja tehisintellektist? Näib, et meie ajus jookseb pisut teistmoodi programm: inimmõistuse keel. Inimaju keel võimaldab erinevates ajudes jõuda maailma muutvate kunstiteosteni, uute äri-ideedeni, teadusavastusteni. Vahel toob see programm aga kaasa ka paksu pahandust, kui inimeste ajud "avastavad" asju, mida maailmas tegelikult ei eksisteeri.

Mõtlusõhtute sari sai alguse 2019. aastal, et rääkida keelest mitmetähenduslikuma nurga alt. Teame, et meie keel on üks olulisim rahvusväärtus, seda tuleb hoida ja arendada. Lisaks eesti keelele ümbritseb meid igapäevaselt aga ka mitmeid teisi "keeli", mille valdamine aitab märgata, kuulata, taibata, luua suhteid. Neis on midagi universaalset, aga ka meile, eestlastele omast.