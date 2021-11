Noorsooteatri lavale jõuab Anne Türnpu lavastus Reinuvader Rebasest

Lavastaja sõnul on ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest omal moel eestlaseks olemise nurgakivid – neid on loetud ja jutustatud meie emadele-isadele, vanaemadele-vanaisadele, vanavanaemadele-vanavanaisadele.

"Oleme Reinuvader Rebase lugusid vestnud, kujutanud, laulnud, tantsinud ja mänginud väga-väga vanast ajast peale," ütles Anne Türnpu. "Iga põlvkond eestlasi on neid lugusid mõistnud omamoodi. Usun, et meie lavastus on tänase põlvkonna nägu."

Reinuvader Rebase jutud on üsna omanäolised ja isegi pisut metsikud. Lavastusmeeskond on need nalja ja kummastust pakkuvad lood tänapäeva jaoks kinni püüdnud, fantaasiaküllaselt ja laste kujutlusvõimet äratavalt uue põlvkonna jaoks ellu äratanud.

"Kui me tahame, et rahvapärimus kestaks ja jõuaks ka järgmiste põlvkondadeni, siis ei tasu seda vangistada ühte, lugude salvestamise või üleskirjutamise ajahetke," ütles Anne Türnpu. "Meie lavastuse dramaturgia on sündinud proovides ning selline mänguline tööstiil annab võimaluse tuua lavale tuntud lugude tõlgendusi, mis ajavad naerma, üllatavad ja panevad järele mõtlema."

Oluline roll lavastuse juures on noorel dramaturgil Roos Lisette Parmasel, kes on pärast iga proovi tekstiraamatut täiendanud ja kohandanud ning kellega koos on lavastaja välja töötanud kohati pöörasena tunduva mänguvõttestiku ja lavastuse stiili.

Autor Ernst Peterson-Särgava, dramaturg Roos Lisette Parmas (EMTA lavakunstikool), lavastaja Anne Türnpu, kunstnik Arthur Arula, liikumisjuht Ingmar Jõela, helilooja Sander Mölder.

Mängivad Laura Kukk, Katri Pekri, Taavi Tõnisson ja Joosep Uus (külalisena).

Ühevaatuseline lavastus sobib kõigile alates viiendast eluaastast.

"Repan, säh, põll" esietendub 12. novembril 2021 Eesti Noorsooteatri väikeses saalis.