Otseülekanne lõppenud: kontserdil "Klassikaraadio 25" kuuleb Jüri Reinvere uudisteost

Helilooja Jüri Reinveret seob Klassikaraadioga pikk loominguline koostöö, esimesed raadiosaated tegi ta Klassikaraadios juba 1990. aastatel. "Kogu mu hea mälestus ja tänu nende ilusate aegade eest on kindlasti selles teoses sees," sõnas Reinvere ja lisas, et kuna neil on olnud kombeks omavahel kutsuda Klassikaraadiot hellitavalt Klaraks, siis oli mulle kohe väga selge, et see teos on ilusa naise portree. "Millegipärast nägin kohe John Singer Sargenti maale oma silme ees. Nagu oleks see Klara ehk siis Klassikaraadio üks veetlev daam tema maalilt," räägib Reinvere.

Teose esiettekanne on oodanud oma aega juba 2020. aasta kevadest, mil Klassikaraadiol täitus 25 tegutsemisaastat. Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi sõnul on erakordne, et raadiokanalile pühendatakse heliteos. "Jüri Reinvere komponeeris aastaid tagasi meie raadiole idendid ehk signatuurid ja mitmed neist on eetris tänaseni. Helilooja sõnul on neid kasutatud ka teoses "Kaks Klara käevõru", seega ootame äratundmist põnevusega," lisas Teder.

Kontsert-kava esitab Tallinna kammerorkester Tõnu Kaljuste juhatusel. Kaljuste on pannud kontserdi alapealkirjaks "Eesti meeste muusika" ja lisaks Reinvere uudisteosele on kontserdi kavas Heino Elleri, Arvo Pärdi, Jaan Räätsa, Lepo Sumera, Erkki-Sven Tüüri ja Tõnu Kõrvitsa teosed.

Klassikaraadio ja Tallinna kammerorkester on kauaaegsed koostööpartnerid ja tähistavad mõlemad sünnipäeva 1. aprillil. Tallinna kammerorkester asutati 1993. aastal, Klassikaraadio kaks aastat hiljem ehk 1. aprillil 1995. Klassikaraadio 25. sünnipäeva kontsert lükkus ülemaailmse pandeemia tõttu edasi koguni kaks korda.

Kontsert "Klassikaraadio 25" on Klassikaraadio ja ERR kultuuriportaali otse-eetris kolmapäeval, 10. novembril kell 18.