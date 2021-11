Otseülekanne kell 17: selguvad muinsuskaitseameti aastapreemiate laureaadid

"Koroonaajal on kultuuripärandile ka positiivne mõju olnud, sest inimesed pööravad rohkem tähelepanu asjadele, mis elus päriselt olulised on ehk nende juured ja väärtused," selgitas muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja lisas, et nominentide ja laureaatide valikul on pilt mitmekesine ja pärandile pühendunud inimesi, keda esile tuua, oli palju.

Kokku esitati Muinsuskaitseametile avaliku ideekorje käigus 79 kandidaati, millest pärandispetsialistidest koosnev žürii valis välja nominendid ja laureaadid 13 kategoorias: hästi restaureeritud mälestis, hästi restaureeritud kunstimälestis, hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis, uus ajaloolises keskkonnas, aasta leid, aasta tegu, pärandi tutvustaja, pärandihoidja, parim uurija, hea restauraator ja hea koostööpartner, lisaks antakse välja ka muinsuskaitse elutööpreemia ning Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia.

Muinsuskaitseameti aastapreemiad 2021 nominendid (tähestikulises järjekorras):

Hästi restaureeritud mälestis

Kärdla kirik

Tori Hobusekasvanduse hoonete kompleks

Viljandi mõisa peahoone

Hästi restaureeritud kunstimälestis

Jõhvi kiriku altarimaal "Taevaminek"

Palamuse kiriku Nürnbergi kroonlühter

Õnnepalee valgustid

Hästi taastatud hoone muinsusakitsealal või kaitsevööndis

Hommiku 5/1 ja Hommiku 5/2 Pärnus

Kalevi 4 Haapsalus

Pargi 2a Kuressaares

Staapli 10 Tallinnas

Supeluse 2 Haapsalus

Uus ajaloolises keskkonnas

Kostivere mõisa küün

Kuressaare päevakeskus

Priimetsa koolihoone Valgas, aadressil Vabaduse 13

Aasta leid

Äherdi metsmees

Põhjasõjaaegse kalmistu avastamine Tartus Oa tänaval

Terrakota pealeid Tartus, aadressil Jakobi 5

Aasta tegu

Luua mõisa peahoone II korruse ümberehitamine õpilaskoduks

Pärsti mõisa peahoone lasteaia ruumide rekonstrueerimine

Tori Vallavalitsuse restaureerimistoetuste käivitamine

Pärandi tutvustaja

Hanno Tamm

Heinart Puhkim

Marju Kõivupuu

Pärandihoidja

Hiiumaa Energiakeskus OÜ

Külaselts Muhv

Miina-Liisa Kuusemaa

Toivo Lõhmus

Viljandi vald ja vallavanem Alar Karu

Hea uurija

Epp Needo

Heiki Valk

Maris Mändel

Hea restauraator