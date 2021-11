Pärnu kunsti aastanäitusel näeb uute kunstnike teoseid

Pärnu Linnagalerii saalides valitsevad rõõmsad värvitoonid ja kunstinäituse avamisele tulnute positiivne meeleolu näitab, et on veel neid, kelle psüühikale pole koroonahirm oma pitserit jätnud. Nende kõrval, kes on aastanäitusel peaaegu iga kord üles astunud, on rõõmustavalt palju uusi tegijaid ja noorigi on juurde tulnud.

Päris tundetult mööda jalutamiseks ei anna põhjust ükski töö, millesse tegija on pannud oma hinge ja parimad oskused.

"Tegelikult on igal aastal sellel näitusel oma erinev nägu. Sellel aastal võib-olla teeb rõõmu pigem see, et autoreid on juurde tulnud. Kui me oleme harjunud kuskil 35 autoriga, siis tänavu on 42 autorit esindatud ja näitusele laekus üle saja teose. Nii et need arvud on täiesti meie jaoks üllatavad. On uusi. Ma ei taha hakata nüüd kedagi personaalselt välja tooma. Nimed olid uued, kõiki isiklikult ei tunne. Mõned langevad ära ja uusi tuleb juurde, aga neid juurde tulijaid on seekord palju rohkem," ütles Pärnu linnagalerii juhataja Alar Raudoja.

Linnagalerii tänavuse aastapreemia sai Ly Saat, kes on näidanud end areneva kunstnikuna. Näitusel on väljas tema kaks segatehnikas tööd.

Väljapanek linnagaleriis jääb avatuks 4. detsembrini.